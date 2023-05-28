KKTC’de belediye çalışanını darp eden eski belediye başkanı kefaletle serbest bırakıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yerel seçimlerde kendisini desteklemeyen belediye çalışanını darp eden Çatalköy’ün eski Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ile üç yardımcısı kefaletle serbest bırakıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) geçtiğimiz sene 25 Aralık’taki yerel seçimlerde kendisini desteklemeyen belediye çalışanını darp eden Çatalköy’ün eski Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ile üç yardımcısı, geçtiğimiz cuma günü tutuklanmasının ardından Girne Kaza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarıldı. Girne’ye bağlı Çatalköy’ün görevdeki Belediye Başkanı Ceyhun Kırok’un şoförü Emrah Beyazlı’yı kaçırarak darp eden Hulusioğlu ile üç yardımcısı Vedat Hacıabitoğlu, Sıtkı Demirağcı, Kemal Demirağcı hakkında kefaletle serbest bırakıldı. Mahkeme, zanlıların her birinin 20 bin TL kefalet yatırması ve her biri için birer kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalamasına karar verdi. Zanlılar, adam kaçırma, kasti hasar, tehdit ve ciddi darp suçlarından yargılanacak.

Mahkeme, soruşturmanın devam ettiğini ve güvenlik kamerası görüntülerinin inceleneceğini açıkladı.

Ne olmuştu?

Girne’de 24 Mayıs’ta mahkemeye çıkarılan zanlılardan Kemal Demirağcı, Vedat Hacıabitoğlu ve Sıtkı Demirağcı’nın Çatalköy Belediyesi çalışanı Emrah Beyazlı’yı Şehit Mustafa Mehmet Caddesi üzerinde bulunan evinin önünden zorla araca bindirip kaçırdıkları ve Beşparmak Dağları’na götürdükleri iddia edilmişti. Eski Belediye Başkanı Hulusioğlu’na destek vermediği gerekçesiyle kaçırılan Beyazlı’nın dağda darp edildiği öne sürülmüştü. Zanlıların daha sonra Beyazlı’yı tekrar araca bindirip, Arapköy’de bulunan Hulusioğlu’na ait taş eve götürdüğü ifade edilmişti.

Hulusioğlu’nun taş evde Beyazlı’yı, "Bu sana ders olsun, seni burada öldürürüz. Seni burada boğazlarız ve gömeriz" diyerek tehdit ettiği, zanlıların daha sonra Beyazlı’yı plakası meçhul gri araçla Çatalköy’e geri götürdüğü öne sürülmüştü. Yapılan ilk araştırmada Beyazlı’nın evinin önünden kaçırıldığına dair iddianın doğru olmadığı belirlenmişti.