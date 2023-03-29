banner611

banner610

Son Dakika

Kırklareli’nde kaçak kazı yapan şüpheliler yakalandı

Kırklareli’nde kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı.

Asayiş 29.03.2023, 15:45
Kırklareli’nde kaçak kazı yapan şüpheliler yakalandı

Kırklareli’nde kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Çakılı beldesi Ergene mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler bölgede yaptığı kontrolde 5 kişiyi kaçak kazı yaptığı esnada suçüstü yakaladı. Suçta kullanılan malzemelere el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı.

Yorumlar (0)
banner612
banner617