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Kırklareli’nde kaçak kazı yapan şüpheliler yakalandı
Kırklareli’nde kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı.
Asayiş 29.03.2023, 15:45
Kırklareli’nde kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Çakılı beldesi Ergene mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler bölgede yaptığı kontrolde 5 kişiyi kaçak kazı yaptığı esnada suçüstü yakaladı. Suçta kullanılan malzemelere el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı.