Kırklareli’nde 63 kaçak büyükbaş hayvan yakalandı

Kırklareli’ne kaçak yollarla getirilen 63 büyükbaş hayvan yakalandı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri şap hastalığınla mücadele çerçevesinde Lüleburgaz ilçesinde bir işletmede aşılama çalışması yaptı. Aşılama çalışması sırasında ekipler küpesi hayvanlar olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından yapılan araştırmada 63 kaçak büyükbaş olduğunu belirledi.

Hayvanlara el konulurken işletme sahibine 55 bin 672 lira ceza uygulandı.

Kesime götürülen hayvanlar işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.

Besicileri duyarlı olması konusunda uyaran İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, “Bilindiği üzere Trakya Bölgemiz 2010 yılından beri Şap Hastalığından aşılı ari, 2020 yılında Koyun Keçi Vebası (PPR) Hastalığı’ndan korunmuş bölge ve 2022 yılı itibariyle de Koyun Keçi Çiçeği Hastalığı’ ndan ari bölge ilan edilmiş olup Anadolu’dan Trakya’ya canlı hayvan girişleri yasaklanmıştır. Bölgemizin ari statüsünü korumak için tüm yetiştiricilerimizi duyarlı olmaya davet ediyor, yaşadıkları yerlerde şüphelendikleri hayvan hareketleri olursa en yakın İl/İlçe Müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir. Alınan tüm tedbirlerin üreticilerimizi korumak, hayvanlarımızın sağlıklı kalmalarını sağlamak ve sağlıklı gıda üreterek insan sağlığını güvende tutmak için olduğunu belirtmek isterim” dedi.