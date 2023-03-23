Kırklareli’de aranan 31 kişi tutuklandı

Kırklareli’de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 şahıs yakalanarak adalete teslim edildi.

Kırklareli’de hakkında yakalama kararı bulunan 31 kişi için polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda yakalanan 31 kişi, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevki yapılan 31 kişiden 21’i 3 yıl altı kesinleşmiş hapis cezası bulunması sebebiyle Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumuna, 10’u ise 3 yıl üstü kesinleşmiş hapis cezası bulunması sebebiyle Kırklareli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.