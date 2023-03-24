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Kilis’te terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 2 gözaltı
Kilis’te terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş 24.03.2023, 12:53
Kilis’te terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekiplerince DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, ‘Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun’a muhalefet’ suçunu işledikleri tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.