Kilis’te şiddetli dolu ve yağış etkili oldu, cadde ve sokaklar dereye döndü

Kilis’te akşam saatlerinde başlayan dolu ve sağanak etkili oldu. Cep telefonu ile kaydeden yağışın ürperten görüntüleri ’’Gök delindi’’ yorumlarına neden oldu.

Kilis’te akşam saatlerinde gökgürültüsü eşliğinde şiddetli yağış başladı. Çakan şimşeklerin geceyi aydınlattığı şehirde sağanak yağış zaman zaman ise doluya dönüştü. Yollar dolu yağışı nedeniyle beyaza dönerken, araçlar seyir etmekte zorlandı. Şiddetli yağış nedeniyle bazı yolları su basarken, çok sayıda araç yolda kaldı.

Gök delindi

Çok sayıda kazaya da neden olan dolu ve sağanak yağışın ürperten görüntüleri cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Gök gürültüsü ve şimşekler eşliğinde yağan sağanak, görenlere ’’Gök delindi’’ yorumlarına neden oldu.

(SD-