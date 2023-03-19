Kepçeyle yapılan kaçak kazıda 6 şüpheli suçüstü yakalandı

Manisa’nın Soma ilçesinde jandarma ekipleri tarafından iş makinesi ile kaçak kazı yapan 6 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.

Manisa’nın Soma ilçesinde 19 Mart günü saat 03.00 sıralarında Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan duyum üzerine yapılan operasyon sonucu, M.A.K., H.Ç., C.O., H.E., K.C. ve F.K. isimli şahıslar kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüpheliler ile birlikte 1 adet kepçe, 1 adet kazı sonrasında çıkarılan mezar, 1 adet eski eser ele geçirildi. Olayla ilgili adlî işlemlere başlanıldığı bildirildi.