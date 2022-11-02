Kenya’dan geldi Bursa’da müslüman oldu

Bursa’da bulunan Kenya vatandaşı Hılda Chebet Rotıch, Bursa İl Müftülüğünde düzenlenen törende kelime-i şehadet getirerek müsslüman oldu. Kendi isteğiyle İslam dinini seçip müslüman olmak istediğini belirten ve Bursa Müftülüğüne başvuran Hılda Chebet Rotıch için “İhtida Merasimi” düzenlendi. İl Müftü Vekili Nurullah Koçhan rehberliğinde, kelime-i şehadet getiren Chebet Rotıch, müslüman olarak Zeynep ismini aldı.

Müftü Vekili Nurullah Koçhan, ihtida ederek müslüman olan Zeynep hanıma islam dininin temel esasları ile ilgili bilgi vererek, tören sonunda il müftülüğü adına kur’an-ı kerim, ilmihal ve islam dini hakkında genel bilgilerin bulunduğu kitapları hediye etti.