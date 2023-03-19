Kazada yaralanan baba ağlayan çocuğunu bir an olsun bırakmadı

Antalya’da kavşak üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralı eşini hastaneye gönderen ve kendisi de yaralanan baba, ağlayan çocuğunu bir an olsun yalnız bırakmadı.

Kaza, Kepez ilçesi Antalya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine doğru gelmekte olan Köksal Şahin kontrolündeki 07 KJ 592 plakalı otomobil, kavşak üzerinden sanayi kavşağı istikametine doğru gitmekte olan Ahmet Dursun idaresindeki 41 F 6671 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddeti ile otomobillerden birisi refüj üzerine çıkarken, diğeri ise yön değiştirdi. Kazada Köksal Şahin, yanında bulunan eşi Fadime Şahin, ismi öğrenilemeyen bir kadın ve diğer otomobilin sürücüsü Ahmet Dursun yaralandı. Şahin çiftçinin 1.5 yaşındaki Çınar ismindeki çocukları ise kazayı yara almadan atlattı.

Baba ağlayan çocuğunu bir an olsun bırakmadı

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptıkları ihbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ekipler tarafından araçtan çıkarılarak çeşitli hastanelere kaldırıldı. Köksal Şahin, olay sonrasında kaza anını polis ekiplerine anlatmaya çalıştı. Şahin, kendisinin de yaralı olmasına rağmen ağlayan çocuğunu bir an olsun yalnız bırakmayarak, sarılıp sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.