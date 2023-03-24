Kayıp tır sürücünün cansız bedeni sudan çıkartıldı

Şanlıurfa’da sel sularına kapıldıktan 10 gün sonra Atatürk Barajı içerisinde bulunan tır sürücüsünün cesedi jandarma ekipleri tarafından çıkartıldı.

Şanlıurfa’nın Bozova ile Hilvan ilçesi arasındaki karayolu üzerinde kullandığı tır ile seyir halinde olan Emin Ergün, akıntıya kapıldı. Kayıp sürücüyü bulmak için bölgeye Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Bölge 10 gün boyunca her yeri arayan ekipler, tır sürücüsünün cansız bedenini Atatürk Barajı içerisinde buldu. Suyun 10 metre altındaki cansız bedeni çıkartmak için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri yoğun bir çalışma gerçekleştirildi.

Emin Ergün’ün cansız bedeni, JAK ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri tarafından çıkartılarak morga kaldırıldı.