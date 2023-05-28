Kaygan zemin kazaya neden oldu: 3 yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesinde yağmur sonrası kayganlaşan yolda kaza meydana geldi, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sivas’ın Gürün İlçesi D300 karayolunda meydana geldi. 20 BV 192 plakalı F.K isimli otomobil sürücüsü yağmur sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarak yolun kenarında durabildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada otomobil sürücüsü ve yolcu olarak bulunan N.K ve Z.K yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü F.K ve otomobilde bulunan Z.K’nın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.