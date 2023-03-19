Katar’ın eski Maliye Bakanı rüşvet ve kara para aklama suçlarından yargılanacak

Katar basınında yer alan haberlerde, Katar’ın eski Maliye Bakanı Ali Şerif el-Emadi’nin rüşvet, görevi kötüye kullanma, kamu fonlarına zarar verme ve para aklama suçlarından yargılanacağı ifade edildi.

Katar’ın eski Maliye Bakanı Ali Şerif el-Emadi’nin birçok suçtan yargılanacağı bildirildi. El-Emadi’nin rüşvet, görevi kötüye kullanma, kamu fonlarına zarar verme ve para aklama suçlarından yargılanacağı ifade edilerek, el-Emadi’nin dışında kimliği henüz bilinmeyen çok sayıda kişinin de yargılanacağı belirtildi.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, sanıkların sorgulanması, tanıkların dinlenmesi ve teknik raporların incelenmesi suretiyle gerekli soruşturmaların tamamlandığı belirtilerek, delillerin, sanıkların kendilerine atfedilen suçları işlediğini kanıtladığı ifade edildi.

El-Emadi, Mayıs 2021’de söz konusu suçlamalar ile ilgili gözaltına alınmıştı.

Öte yandan el-Emadi, 300 milyar dolarlık güçlü bir devlet fonu olan Katar Yatırım Otoritesi’nin yönetim kurulunda ve Orta Doğu ve Afrika’daki en büyük kredi veren Katar Ulusal Bankası’nın (QNB) da yönetim kurulu başkanlığını yapmıştı.