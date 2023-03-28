Kastamonu’da aracın çarptığı yaya ağır yaralandı

Kastamonu’da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İnönü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı Sosyal Güvenlik Kurumu önünde karşıya geçmek isteyen Satiye D.’ye, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen araç çarptı. Kazada ağır yaralanan Satiye D., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunarak sürücüyü ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.