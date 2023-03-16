Kartal Meydanında bulunan ‘Narko Tır’ ile vatandaşa uyuşturucu hakkında bilgi veriliyor

Kartal’da ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi ile annelere uyuşturucu müptelalığı, zararları ve uyuşturucudan çocuklarını koruma yolları hakkında bilgilendirme maksatlı seminer yapıldı. Ayrıca ilçe meydanında bulundurulan Narko Tır’da her yaştan vatandaşa uyuşturucu müptelalığı konularında bilgiler aktarılıyor.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler tarafından, ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi çerçevesinde annelere uyuşturucu müptelalığı, uyuşturucu çeşitleri, uyuşturucunun zararları, müptelalık evreleri ve çocukları uyuşturucudan koruma yolları konularında eğitimin verildiği seminer düzenlendi. Seminere Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ile Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı da katılarak konuşma geçekleştirdi.

Ayrıca Kartal ilçe meydanında proje çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce ‘Narko Tır’ da bulunduruluyor. Meydandan geçerken tır içerisine girmek isteyen her yaştan vatandaş, tırda bulunan polisler ve gösterilen fotoğraf, videolar aracılığıyla uyuşturucu ve zararları konusunda bilgiler ediniyor. Tır Cuma gününe kadar Kartal Meydanında bulunacak.

Müdür yardımcısı olduğu okulun öğrencileri ile birlikte Narko Tır’a gelen Gülbahar Gençoğlu, “İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu narko eğitim tırına öğrencilerimizi getirdik. Çok verimli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimiz bilgi sahibi olarak bu kötü alışkanlıklara hiç başlamadan kurtulmuş olacaktır diye düşünüyorum. Madde kullanımına başlayan kişilerin ne gibi değişikliklere maruz kaldığını gördük” dedi.

Tıra gelen Rukiye Mete, “Annelerin bilgilenmesi için yapılan bir eğitimdi. Memnun kaldık. Şu anda da tırda bununla ilgili bilgiler alıyoruz” diye konuştu.