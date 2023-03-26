Kars Emniyetinden “Polis Özel Harekat’ın 40” yılı paylaşımı

Kars Emniyet Müdürlüğü’nden “Polis Özel Harekat’ın 40” yılı dolayısıyla yaptığı paylaşım dosta güven, düşmana korku saldı.

Özel Harekat polislerinin operasyonlarından oluşan görüntüler, sosyal medyada gündem olurken, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ise yapılan paylaşımla Özel Harekat’ın 40’ıncı yılını kutladı.

Paylaşımda Özel Harekat polislerinin zorlu kış şartlarında karlı arazide intikali, metruk binaya düzenlenen operasyon görüntüleri yer alıyor. Görüntülerde kendisi de Özel Harekat olan İl Müdürü Yavuz Sağdıç’ın polisleri başarılı operasyon sonunda kutlaması bulunuyor.

(IÇ-