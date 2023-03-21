Karısına işkence yaptığı iddia edilen koca konuştu

Gaziantep’te kocası tarafından işkence yapıldığı ve zorla hap içirilerek intihar süsü verilmek istendiğini ileri süren N.Y.’nin kocası Ali Y., iddialara cevap verdi. Ali Y., karısı tarafından iki kez bıçaklandığını ve bir kez de tekme ile darp edildiğini söyleyerek, "Karım film izliyor, senaryoyu bizim üzerimizde uyguluyor sanki" dedi.

Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde yaşayan 35 yaşındaki N.Y., eşi Ali Y. ve oğlu A.Y tarafından önce darp edilerek zorla ilaç içirildiğini ve intihar süsü verilerek öldürülmeye çalışıldığını iddia etmişti. Hayatının tehdit altında olduğunu savunan N.Y.’nin kocası Ali Y. iddialara cevap verdi.

Karısının iddialarının tamamen yalan olduğunu savunan Ali Y., kendisinin 3 kez karısının saldırısına maruz kaldığını, 2 sefer bıçakla yaralandığını, bir kez de tekme ile darp edildiğini ileri sürdü. Gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle 2 kez ameliyat olduğunu ve akciğerinin büyük hasar aldığını kaydeden Ali Y. “18 yıllık evliliğim var Nedime Yavuz ile sürekli tartışıyoruz bunun için ben boşanma davasına başvuru yaptım. Ne yazık ki boşanma davasından dolayı araya aile büyükleri girdi. 6 tane çocuğunuz var dediler ve bunun üzerine biz boşanma davasından vazgeçtik. Bu kadın dedi boşanırsan seni vururum öldürürüm. En sonda bu tartışmaları gerçekleştiriyoruz biz anlaşamıyoruz. Ayrılmayı düşününce bu kadın beni akciğerimden bıçakladı. İki defa ameliyat oldum ve şu anda da ömür boyu çekeceğim bir duruma geldim” dedi.

"Bir film izliyor bu filmi uyguluyor sanki”

Hakkındaki iddialara cevap veren ve o dehşet gecesi yaşananları İHA’ya anlatan Ali Y., “Kendisinin kafasından neler geçiyor. Kafasındaki kurguları bilemiyorum. Bir film izliyor filmi uyguluyor gibi sanki. Cinayet işlemeye meyilli kişidir kendisi. Çünkü olay günü bıçakla saldırdı. Beni vurmasına rağmen o bıçağı ben ve oğlum araya girdi ve ben elinden aldım attım onu artık ben konuşma zorluğu bile çekiyorum. Bu kadın karşısında bu şeyleri yaşayarak kendimi ifade edemiyorum. Kesinlikle öyle bir şey yapmadım. Elimde deliller de var kayıtlar da var imha ediliyor. Bana bu iftirayı attı. İlaç içirdi oğluyla birlik oldu diye kesinlikle böyle bir şey yoktur. Ses kaydı yaptım. Polisin geleceği ana kadar kayıt yaptım ve savcım isterse bu kayıtları da veririm“ ifadelerini kullandı.

"Erkek cinayeti işlenecek"

Yaklaşık 20 gün önce yeniden bıçaklandığını anlatan Ali Y., ölümle tehdit edildiğini savunarak, “Bıçağın yarısı akciğerime kadar girmiş bunun üzerine tekrar benden uzaklaştırılması oldu. 6 tane çocuğum vardı çocuklarımı aldı. Bunu göremiyordum çocuklarıma da aynı şiddeti uyguluyordu defalarca ben bunun raporunu aldım boşanma sürecinde sundum ve ne yazık ki bunları da iptal etmiş olduk. Sonraki durumda işte aile büyüklerimiz araya girdi eşim eve geri geldi. Uzaklaştırma cezasını kaldırdık ve bunun üzerine planlı bir şekilde beni öldürmeye gece yarısında bıçakla saldırdı. Oğlum bunu aralamaya çalıştı. Bunlarda polis gelene kadar baştan sona kadar kayıt yaptım ve kendimi artık ispatlamak istiyorum ve bu kadından kurtulmak istiyorum. Hep kadın cinayeti kadın cinayeti deniliyor ama ne yazık ki şu anda erkek cinayeti işlenecek” şeklinde konuştu.

"Çocuklarını da tehdit ediyor"

Yaşadıkları olaylarla ilgili ellerinde ses kayıtlarının olduğunu vurgulayan Ali Y., kayıtlarda çocuklarına uygulanan şiddet ve tehditlerin de yer aldığını ifade ederek, "Ses kaydı var kamera görüntüleri vardı bu görüntüler ben evden uzaklaştırma yapıyordu bu görüntüleri imha ediyordu. Bu sesleri ve bu görüntüleri meydana çıkarmayayım göstermeyeyim diye kanıtları imha etti. Ses kaydında bizim o gece ne yaşadıysak var. Kendisinin saldırması, çocuklarına tehdit içerikli konuşmalar var. Çocuklarını öldürmeyle tehdit etmesi, ağzına alınmayacak ithamlarda bulunma ve bir kız evladına söylenmeyecek kötü kelimeler ağzına alınmayacak kelimeler bunlarla psikolojilerini bozarak onları tehdit ediyor. Bu çocuklarda çaresiz bir şekilde ağlıyor. Çocuklarımı kabloyla boğduğu çocuğumun kendi dilinden dökülüyor. Bu kayıtlarda vardır” diye konuştu.

"Çocuğumu kabloyla boğmaya çalışmış"

Elinde yaşanan olaylar nedeniyle video çektiklerini ama karısının tüm görüntü ve kanıtları imha ettiğini belirten Ali Y., "Ses kaydı var kamera görüntüleri vardı bu görüntüler ben evden uzaklaştırma yapıyordu bu görüntüleri imha ediyordu. Bu sesleri ve bu görüntüleri meydana çıkarmayayım göstermeyeyim diye şuanda ses kaydında bizim o gece ne yaşadığımız varsa kendisinin saldırması çocuklarına tehdit içerikli konuşmalar var. Çocuklarını öldürmeyle tehdit etmesi, ağzına alınmayacak ithamlarda bulunma ve bir kız evladına söylenmeyecek kötü kelimeler ağzına alınmayacak kelimeler bunlarla psikolojilerini bozarak onları tehdit ediyor. Bu çocuklarda çaresiz bir şekilde ağlıyor. Çocuklarımı kabloyla boğduğu çocuğumun kendi dilinden dökülüyor. Bu kayıtlarda vardır” diye konuştu.

Ses kaydında dikkat çeken konuşmalar

Karısının sürekli çocukları ve kendisini tehdit ettiğini savunan Ali Y.’nin elindeki ses kaydında ise olay günü yaşanan konuşmalar yer alıyor. Kendisi, karısı N.Y. ve çocukları A.Y. ile D.Y. arasında geçen konuşmaların bir bölümünde anne ve kız arasındaki şu ifadeler dikkat çekti:

"Aklını başına toparlarsın terbiyesizliğine değil mi? Sıkıntımız ne babamızın yanına gidecekmişiz de neymiş kaçacağız evden. Onla kavga edip gelip bana lafı savuruyordun. Demedik laf bırakmadın bana. Ama sen git de o akrabalarına bak tamam mı? Senden korkulur duydun mu beni. Neyin korkusu. Senden korkulur valla. Senin gibi herkese iftira mı atmışım ki ben. Ben cezaevine girsem, benim kemiklerim de orada sızlasa, ben o yiyeceğin haltları değil, gelir o senin saçlarını böyle aha şu tavana asarım. Duydun mu beni başkasına benzetme. Nasıl bir karaktere sahip olduğunu biliyorum ben senin. Sürekli bir şey dediğinde hemen ağzıma yalanlarla kapatıyorsun sen."

Ali Y., karısının kendisine ve çocuklarına yönelik tehditleri nedeniyle adli makamlara giderek şikayette bulunacağını ifade etti.