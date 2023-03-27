Karaman’da iki motosiklet koyun sürüsüne çarptı: 3 yaralı

Karaman’da iki motosikletin koyun sürüsünün arasına dalması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralanırken, 11 koyun da telef oldu.

Kaza, saat 16.40 sıralarında Karaman-Mersin Karayolunun 3’ncü kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyreden E.U. idaresindeki 70 ABN 622 plakalı motosiklet ile H.Y. yönetimindeki 70 ABM 796 plakalı motosiklet yola çıkan koyun sürüsüne çarptı. Kazada sürücülerden H.Y. ile motosikletlerde yolcu olarak bulunan Y.E. ve A.K. yaralanırken, 11 koyun da telef oldu. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan A.K’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.