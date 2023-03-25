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Karakol gemileri, DSH roketi ve su bombası atışlarını başarıyla icra etti
TCG KDZ.EREĞLİ ve TCG KİLİMLİ karakol gemileri, Milli Denizaltı Savunma Harbi (DSH) roketi ve su bombası atışlarını başarıyla icra etti.
Asayiş 25.03.2023, 15:45
TCG KDZ.EREĞLİ ve TCG KİLİMLİ karakol gemileri, Milli Denizaltı Savunma Harbi (DSH) roketi ve su bombası atışlarını başarıyla icra etti.
Milli Savunma Bakanlığı, TCG KDZ.EREĞLİ ve TCG KİLİMLİ karakol gemilerinin, 23 Mart’ta Karadeniz Ereğli açıklarında, Milli Denizaltı Savunma Harbi (DSH) roketi ve su bombası atışlarını başarıyla icra ettiğini açıkladı.