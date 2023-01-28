Kar yağışı Konya-Antalya karayolunda etkili oluyor

Konya’nın Seydişehir ilçesinde özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı Konya-Antalya karayolunda ulaşımı etkiliyor.

İlçe merkezinde başlayan yağmur yağışı yüksek kesimlerde kar yağışına dönüşürken, kar nedeni ile birçok sürücü zor anlar yaşadı. Seydişehir-Antalya karayolunun 14. kilometresinden itibaren etkili olan kar yağışı ile özellikle 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde kar kalınlığı 20 santimetreyi aşarken, kara hazırlıksız yakalanan birçok sürücü yolda kaldı. Yolda kalan sürücüler zincir takarak ilerlerken zinciri olmayan araçlar vatandaşlar ve Seydişehir Bölge Trafik ekipleri tarafından itilerek kurtarıldı. Kar yağışının bu gecede devam etmesi beklenirken, yetkiler sürücülerin kış lastiği ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda sürücülere uyarılarda bulundu.