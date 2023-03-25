Son Dakika
Memleket Partisi Lideri İnce: "(107 eski CHP’li vekilin çağrısı) O çağrıyı bana değil genel başkanlarına yapsınlar"
Kar yağışı kazaya neden oldu, iki araç çarpıştı: 2 yaralı
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Asayiş 25.03.2023, 18:39
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Pülümür ilçe çıkışında bir araç ile tır, kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı. Kazad her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra Pülümür Toplum Sağlığı Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı. Genel durumları iyi olan yaralıların tedbir amaçlı Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildikleri belirtildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.