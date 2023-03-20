’Kaput’ vites altındaki uyuşturucuyu burnuyla koklayıp patisiyle çıkardı

Aksaray’da şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapan jandarma narkotik köpeği ’Kaput’, araç vitesinin altına gizlenmiş uyuşturucuları burnuyla tespit edip, patisiyle çıkardı.

Aksaray’da rutin yol kontrolü yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücü B.Ö.’nün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen jandarma ekipleri, araçta geniş çaplı narkotik dedektörü hassas burunlu ’Kaput’ isimli köpekle arama yaptı. Bir süre yapılan aramada hassas burnuyla vitesin altında uyuşturucunun kokusunu alan ’Kaput’, önce tepki verdi sonra da patisiyle uyuşturucuları jandarma ekiplerinin müdahalesiyle çıkardı. Vites altına gizlenmiş 60 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 20 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheli buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.