Kanada’da kamyon yayaların arasında daldı: 2 ölü, 9 yaralı

Kanada’nın Quebec eyaletinde bir kamyonun kalabalığın arasına dalması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Kanada’nın kuzeyindeki Quebec eyaletine bağlı Amqui kasabasında bir kamyon kalabalığın arasında daldı. Polis tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2’si ağır 9 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Olayın ardından teslim olan 38 yaşındaki kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Quebec polis sözcüsü Helene St Pierre, "Bölgede herhangi bir tehlike yok. Tek bir şüpheli mevcut" dedi. Quebec Eyalet Başbakanı Francois Legault, olayın kamuoyunda bir şok etkisi oluşturduğunu belirtti. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Duygu ve düşüncelerim olaydan etkilenen herkesle birlikte" ifadelerini kullandı. Olayın, kaza mı yoksa saldırı mı olduğunun tespit edilmesi için soruşturma başlatıldı.