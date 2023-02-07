Kamyonet, tankere arkadan çarptı: 1 yaralı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen tankere arkadan çarptı. Alkollü olduğu öğrenilen kamyonet sürücüsü yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Bekirpaşa Kavşağı Hendek istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen A.D.’nin idaresindeki 34 FTA 316 kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen H.Y. hakimiyetindeki 34 EN 7484 plakalı tankere arakadan çarptı. Kazada sürücü A.D. hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde sürücünün 0,24 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü A.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.