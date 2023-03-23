Kahramanmaraş'ta 5.3 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 12.19'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.



Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizi yerle bir edip, 50 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 2 büyük depremlerin ardından bölgedeki deprem fırtınası sürüyor.

5.3 büyüklüğünde deprem

Bugün güne yine depremlerle başlayan Kahramanmaraş sabah saat 08.45'te meydan gelen ve AFAD tarafından büyüklüğü 4,3 olarak açıklanan depremin ardından saat 12,19'da da merkez üssü Kahramanmaraş Göksun olan ve 7 km derinlikte meydana gelen 5,3 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.