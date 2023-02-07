Kahramanmaraş depreminde yaralanan 11 kişi İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirildi

Kahramanmaraş’ta merkezli olarak meydana gelen depremde yaralanan vatandaşların bir kısmı, Adıyaman’dan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri nakliye uçağı ile İstanbul’a getirilmişti. Çevre hastanelere dağıtılan yaralılardan 11’i Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne getirildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken çalışmalar sırasında enkaz altından yaralı olarak kurtarılan vatandaşların bir kısmı, tedavilerinin sürdürülmesi için İstanbul’a getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağı Adıyaman’dan kalkarak, saat 00.15’te Atatürk Havalimanı Askeri Apronu’na 45 yaralıyı getirilmişti. Yaralılar, burada hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından alınarak çevre hastanelere sevk edildi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine 11 yaralı getirildi. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, tedavi altına alındı.

Öte yandan hastaneye getirilen yaralıların aileleri hastaneye akın etti.

Adıyaman’da göçük altından çıkarılan polis memuru Servet Çelik için hastaneye gelen Ahmet Oruç, “Hepimize geçmiş olsun. Bütün Türkiye’ye geçmiş olsun. Hastamız geldi, ‘Servet Çelik’ polis memuruydu, İstanbul’da Çevik Kuvvet’te görev yapıyordu. Tayinini Adıyaman’a aldı, gittiği gece depreme yakalandı. Göçük altından çıkarıldı. Buraya geldi, şu an içeride ama ailesi hala enkaz altında. Amcası falan enkazın başında bekliyorlar. Henüz bir müdahale olmadı onların olduğu binaya. Şu an bizim bildiğimiz 5-6 kişi enkazın altında. Buraya getirilen hastada aynı enkazdan çıkartıldı ama bunu siviller kendi imkanlarıyla çıkardı. Devlet buraya getirdi sağ olsunlar, imkanlar sağlandı. Durumu hakkında bilgi alamadık tam olarak, içeri giriş yaptığını söylediler, bizi almadılar yanına. Babası, abisi, yengesi, yeğeni hepsi hala göçük altında.” diye konuştu.