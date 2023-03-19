Kağıthane’de cam silen kadının tehlikeli anları kamerada

Kağıthane’de 5 katlı bir binanın en üst katında hiçbir önlem almadan camları temizleyen kadın adeta ölüme meydan okudu. Kadın, vatandaşların uyarısı sonucu içeriye girerken, o anlar kameraya yansıdı.

Kağıthane Sultan Selim Mahallesinde 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin penceresine çıkarak camları temizleyen kadın yürekleri ağza getirdi. Hiçbir güvenlik önlemi almadan ve yüksekliğe aldırış etmeden camları silmeye devam eden kadın görenlere korku dolu anlar yaşattı. Vatandaşların uyardığı kadın bir süre sonra evine girdi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

(DCC-ÖFA