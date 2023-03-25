Kadıköy’de cipi yanan kadın sürücü gözyaşlarına boğuldu

Kadıköy’de D-100 karayolunda seyir halindeyken yanan cipin sürücüsü genç kadın gözyaşlarına boğuldu. Çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle yanan cipe müdahale etti. Olay yerinde genç kadını diğer sürücüler teselli etti.

Kadıköy, D-100 Karayolu Kozyatağı mevkiinde saat 11.30 sıralarında seyir halindeki Range Rover Marka cipin motor kısmından bir anda dumanlar yükseldi. Dumanlar kısa sürede aracın ön kısmını kapladı. Sürücü Melisa E. cipi sağa çekerek araçtan indi. Cipten dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, yangın tüpleriyle yanan araca müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kaputu kaldırarak cipte soğutma çalışmaları yaptı. Seyir halinde olan cipin sürücüsü Melisa E. gözyaşlarına boğuldu. Olay yerinde genç kadın sürücüyü diğer sürücüler teselli etti. Öte yandan yangın nedeniyle D-100 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Kullandığı cipten dumanlar yükselen Melisa E.” Şu an bunu konuşmak istemiyorum. Çok özür dilerim. Panik halindeyim” diye konuştu.