Kadıköy’de 88 yaşındaki vatandaşı arayıp 500 bin TL dolandıran iki şüpheli yakalandı

Kadıköy’de 88 yaşındaki vatandaşı telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan ve vatandaşın 500 bin TL’sini kendi verdikleri IBAN üzerinden bir hesaba göndermesini sağlayan iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerin parayı kripto hesaplarına aktardıkları tespit edilirken, paranın 200 bin TL’sine bloke konuldu.

Kadıköy’de 20 Mart Pazartesi günü yaşanan olayda, 88 yaşındaki emekli Ö.P.’yi arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, parasını kendi verdikleri IBAN üzerinden bir hesaba göndermelerini istedi. Ayrıca şüpheliler, Ö.P.’den evindeki bilgisayarı kullanmasını istedi. Ö.P., şüphelilerin yönlendirmesiyle banka hesabına girerek 500 bin TL parasını verilen hesaba gönderdi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma neticesinde, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Mehmet M. (41) ve Koray Ç. (32) isimli şüphelilerin sorguları Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüphelilerin çaldıkları parayı kripto hesaplarına aktardıkları tespit edildi. Sanal ortamda izi sürülen paranın 200 bin TL’si bloke edilerek geri alındı.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan ve 3 suç kaydı bulunan Mehmet M. ile 6 suç kaydı bulunan Koray Ç. adliyeye sevk edildi.