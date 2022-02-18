banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Mehmet Öz Fetullah Gülen’i savundu!
Mehmet Öz Fetullah Gülen’i savundu!
Tüketici güven endeksi Şubat ayında yüzde 2,8 azaldı
Tüketici güven endeksi Şubat ayında yüzde 2,8 azaldı
Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum
Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum
Bugün hava nasıl olacak? 18 Şubat 2022
Bugün hava nasıl olacak? 18 Şubat 2022

Kadıköy metrosundaki saldırgan hakim karşısına çıktı!

Kadıköy metrosunda tartıştığı kadın ile annesine bıçak çekerek tehdit ve hakaretler savurduğu gerekçesiyle 18 yıla kadar hapsi istenen Emrah Yılmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşmada savunma yapan sanık, “Öfkeme hakim olamadım” diyerek beraatini istedi. Müşteki genç kadın ise, “Tamamen mağduruz. Sosyal medya olmasaydı kanıtlarımız olmayacaktı, delilimiz olduğu için mutluyuz” dedi.

Asayiş 18.02.2022, 14:00 18.02.2022, 14:21
Kadıköy metrosundaki saldırgan hakim karşısına çıktı!

Kadıköy metrosunda tartıştığı kadın ile annesine bıçak çekerek tehdit ve hakaretler savurduğu gerekçesiyle 18 yıla kadar hapsi istenen Emrah Yılmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşmada savunma yapan sanık, “Öfkeme hakim olamadım” diyerek beraatini istedi. Müşteki genç kadın ise, “Tamamen mağduruz. Sosyal medya olmasaydı kanıtlarımız olmayacaktı, delilimiz olduğu için mutluyuz” dedi.

Metrodaki bıçaklı saldırgan hakim karşısına çıktı

Kadıköy-Tavşantepe seferi yapan metroda 24 Kasım 2021 tarihinde tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı’ya bıçak çekerek, tehdit ve hakaretler savurduğu gerekçesiyle 5 ayrı suçtan 18 yıl 3 aya kadar hapsi istenen Emrah Yılmaz (32) hakim karşısına çıktı. Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık Emrah Yılmaz cezaevinden getirilirken, müştekiler Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı ve taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı salonda hazır bulundu. Pandemi tedbirleri kapsamında duruşma salonuna izleyici ve basın mensupları alınmadı.

“Bıçağımı bileyiciden aldım”

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Emrah Yılmaz, “Olay tarihinde işten dönüyordum. Ataşehir’e gidiyordum, ayakkabımı tamir etmesi için ayakkabıcıya gidiyordum. Kendisi aynı zamanda bileyiciliği işi de yapar. Ona ayakkabımı ve bıçağımı bırakmıştım. Ayakkabımı almak istedim ancak henüz tamir etmediğini söyledi. Bıçağımı aldım. Huzurevine geldim. Hava yağışlıydı, ben de metroya binmeyi tercih ettim. Metroya bindiğimde maskesini takmadığını gördüğüm kişiyi ‘maskesini taksın’ diye uyardım. Ancak takmayacağını söyledi, ben de bir rahatsızlığı olduğunu düşünmedim. Keyfe keder takmadığını düşündüm” dedi.

Annesinin ciddi rahatsızlıkları olduğunu belirten sanık Yılmaz, “Covid sebebiyle bütün işlerini ben hallederim. Bu sebeple sağlığıma dikkat etmem gerekiyordu. Ben kadını uyarırken kaba konuşmuş olabilirim ancak kesinlikle küfür etmedim. Daha sonra Senanur isimli kişi bana, ‘düzgün konuş’ şeklinde toplum içerisinde bağırdı, karın boşluğuma bir tekme attı. Vatandaşlar araya girdi. Annesi ile birlikte bana saldırdı. Olayın başlangıcında küfür etmedim. Ancak olayın sonuna doğru öfke kontrolümü kaybettim ve küfür ettim. Olayın müşteki Senanur ile herhangi bir alakası olmamasına rağmen bana ağır tepkiler gösterdi” diye konuştu.

“Öfkeme hakim olamadım”

Nilgün Mihdiye Damgacı’yı itmediğini ve darp etmediğini öne süren sanık, “Olayın sonunda ağır sözler hakaretler ettim. Öfkeme hakim olamadım. Olay esnasında birçok insan üzerime geldi. Ben ne olduğunu anlamadım. Müşteki Nilgün kendi kızını uyarmamıştır, direkt benim üzerime saldırmışlardır. Kamera kayıt görüntülerinin incelenmesini istiyorum. Kamera kayıtlarının eksik olduğunu düşünüyorum. Tüm kamera kayıtlarının celbini istiyorum, olayın başlangıcının da istiyorum” diyerek beraatini istedi.

“Şikayetçiyiz”

Müşteki Senanur Damgacı, sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyerek, “Suçlamaları kabul etmiyorum, ben şahsa tekme atmadım. Küfür etmedim, hakarette bulunmadım. Annem keza hiç bir şey yapmadı. Tamamen mağduruz. Sosyal medya olmasaydı kanıtlarımız olmayacaktı, delilimiz olduğu için mutluyuz” diye konuştu. Senanur Damgacı’nın annesi Nilgün Mihdiye Damgacı ise, “Herhangi bir hakaretimiz veya darbımız olmadı. Biz sadece kendimizi müdafaa etmeye çalıştık. İlk başta kızım şahsı uyardığında müdahale etmedim, ancak kızımı yerde görünce mecburen ayağa kalkıp olaya müdahil oldum” diyerek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Savcı, akıl sağlığı yönünden ATK’ya sevkini istedi

Cumhuriyet savcısı, sanığın akıl sağlığı yönünden Adli Tıp Kurumu’na sevkinin sağlanması ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Müşteki avukatı Birsen Baştopaloğlu, “Sanığın çelişkili beyanları vardır. Kamera kayıtlarında olaya ilişkin kastının yoğunluğu açıktır. Sanığın asla pişman olmadığını görüyoruz. Yine kendisinde suç bulmamaktadır” diyerek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Tutukluluğunun devamına karar verildi

Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, olay anına ait kamera kayıtları ve sanığın suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunmasını göz önünde bulundurarak sanık Emrah Yılmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanığa ait tıbbi evraklar temin edildikten sonra kolluk birimine yazı yazılmasına, daha sonra sanığın ATK’ya sevki hakkında rapor düzenlenmesinin istenilmesine karar veren mahkeme, görüntülerin yer aldığı CD’lerin ayrıntılı ve fotoğraflı bir şekilde çözümü için bilirkişiye gönderilerek rapor aldırılmasına hükmetti.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Emrah Yılmaz’ın müştekilere karşı, “silahla kasten yaralamaya teşebbüs”, “silahla kasten yaralama”, “hakaret”, “zincirleme şekilde silahla tehdit”, “halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla silahla tehdit” suçlarından toplamda 6 yıl 7 aydan 18 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

"Niye beni etkin şekilde aramadılar, arasalardı ben bu suçu işlemeyecektim"

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı ve müşteki Senanur Damgacı ile annesi Nilgün Mihdiye Damgacı’nın avukatı Birsen Baştopaloğlu, duruşma sonrasında adliyede gazetecilere açıklamada bulundu. Baştopaloğlu, "Şiddet vakaları artarak devam etmektedir. Çünkü artık cezasızlık algısı oluşmuştur. Sanık hala içeride kendisinde suç bulmamakta. ’Niye beni etkin şekilde aramadılar, arasalardı ben bu suçu işlemeyecektim’ şeklinde savunma yapmaktadır. Şiddet faillerinin geldiği son nokta budur. Asla kendilerinde suç bulmuyorlar. Suçu mağdurda buluyorlar, ’niye öyle maske taktı niye öyle giyindi, ya da niye devlet beni durdurmadı’ şeklinde savunma yapıyorlar. Kamusal alanda meydana geldiği ve kadınları korumak devletin görevi olduğu için etkin eylemler alınarak kadınların yaşam haklarının güvence altına alınmasını istiyoruz. Bu cezasızlık algısı ortadan kaldırılsın" dedi.

#bıçaklı saldırgan #Kadıköy #metro
Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 24 49
2. Ümraniye 24 49
3. Erzurumspor 24 43
4. Eyüpspor 23 41
5. Bandırmaspor 24 40
6. İstanbulspor 23 39
7. Samsunspor 23 36
8. Adanaspor 24 33
9. Boluspor 22 31
10. Keçiörengücü 24 31
11. Tuzlaspor 22 30
12. Manisa Futbol Kulübü 24 30
13. Gençlerbirliği 24 30
14. Menemen Belediyespor 24 28
15. Kocaelispor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Denizlispor 24 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 23 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 25 41
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 24 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 24 14