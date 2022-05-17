Kadıköy Belediyesi’ne “rüşvet” operasyonu: 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen bir soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı rüşvet operasyonu için düğmeye bastı. “Örgütlü olarak rüşvet almak”, “rüşvet vermek”, “rüşvete aracılık etmek” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından çoğunluğu Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta personeli ile belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54’ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 224 şüphelinin yakalanması için İstanbul, İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak’da eş zamanlı operasyon başlatıldı. Mali Polisin düzenlediği operasyonlarda çok sayıda şüphelinin yakalandığı bildirildi.