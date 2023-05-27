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İzmit’te otomobil fabrikasında yangın
KOCAELİ'NİN İZMİT İLÇESİNDE BULUNAN HYUNDAİ FABRİKASINDA BULUNAN TRAFODA YANGIN ÇIKTI. ALEVLER GÖKYÜZÜNE KADAR YÜKSELİRKEN FABRİKADA ÜRETİM DURDU.
Asayiş 27.05.2023, 09:32
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Hyundai fabrikasında bulunan trafoda yangın çıktı. Alevler gökyüzüne kadar yükselirken, fabrikada üretim durdu.
Yangın, İzmit ilçesi Alikahya’da bulunan Hyundai fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafoda yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen alevler büyük korkuya sebep oldu. Hyundai fabrikasında üretim dururken, çalışanlar kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürüldü. Herhangi bir yaralanma olayının yaşanmaması rahat nefes aldırdı. Yangın sebebiyle üretim dururken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.