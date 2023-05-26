İzmir’de tabancayla vurulan emekli doktor hayata tutunamadı

İzmir’in Tire ilçesinde tartıştığı 79 yaşındaki kişi tarafından başından vurularak yaralanan 72 yaşındaki emekli doktor, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçıp polis tarafından yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı.

Olay, dün Tire Avcılar Kulübü Derneği’nde meydana geldi. İddiaya göre, E.E. (79) derneğe giderek emekli doktor Yalçın Kocabaş (72) ile tartışmaya başladı. Gerginliğin büyümesi üzerine E.E., yanında bulunan tabanca ile Kocabaş’a ateş etti. Emekli doktor kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde başından vurulan Kocabaş’ın durumunun ağır olduğu belirlendi. Kocabaş ambulans ile Tire Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, polis ekipleri kaçan şüpheli E.E.’yi kısa süre içerisinde suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Yaşam mücadelesini kaybetti

Ağır yaralı olarak hastanede tedavi gören emekli doktor Yalçın Kocabaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kocabaş’ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Cinayet zanlısı E.E. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.