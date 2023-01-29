İzmir polisinden yasa dışı silah ticareti operasyonu

İzmir’de kurusıkı tabancaların namlusunu açarak piyasaya sürdükleri ve silah ticareti yaptıkları belirlenen şebekeye, polis ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede suç ve suçlularla mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, İzmir’de S.Ö., B.U., G.G., G.Ö. ve H.A. isimli şahısların kurusıkı silahların namlularını açmak suretiyle satışa sundukları ve böylelikle silah ticareti yaptıklarını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler daha önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 30 adet tabanca, 130 adet tabanca fişeği, 1 adet havan fişeği, çok sayıda silah yapımında kullanılan metal parçalar, bin 64 adet sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden S.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.