İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na silahlı saldırı

Türkiye seçime gün sayarken İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı kurşunlandı. Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti'nin binasına saat 10.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener gün içerisinde İstanbul İl Başkanlığı binasına gelip bilgi alacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırıyı kınıyorum. Dostlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletirken, faillerin bir an evvel adalete teslim edilmesi beklentimizin de altını çiziyorum." ifadelerini kullandı.