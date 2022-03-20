İtfaiye eri, göle düşen köpeği kurtararak montuyla ısıttı!

Olay, İnegöl ilçesindeki Hikmet Şahin Kültürparkı’nda meydana geldi. Parkta gezen köpek, kenarında yürüdüğü göletin içine düştü. Gölet içinden çıkamayan köpeği gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, köpeği kurtarmak için uzun süre mücadele verdi. İtfaiye eri, halatlarla gölete indi. Halatlara bağlanan köpek, titiz bir çalışma sonucu kurtarıldı.

İtfaiye eri, ıslandığı için titreyen köpeği montuyla sararak ısıtmaya çalıştı. Sağlık durumu iyi olan köpek, itfaiye aracında klimayla kurutuldu. Kurtarılan köpek tedavi edilmek üzere İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim edildi.