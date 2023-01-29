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İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde el freni çekilmeyen araç asker eğlencesi yapan grubun arasına daldı. Kazada ilk bilgilere göre yaralıların olduğu belirtildi.
İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde el freni çekilmeyen araç asker eğlencesi yapan grubun arasına daldı. Kazada ilk bilgilere göre yaralıların olduğu belirtildi.
İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde el freni çekilmeyen araç asker eğlencesi yapan grubun arasına daldı. Kazada ilk bilgilere göre yaralıların olduğu belirtildi.
Asayiş 29.01.2023, 21:23
İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde el freni çekilmeyen araç asker eğlencesi yapan grubun arasına daldı. Kazada ilk bilgilere göre yaralıların olduğu belirtildi.