İstanbul’dan uyuşturucu getiren kadın tutuklandı

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İstanbul’dan yolcu otobüsü ile uyuşturucu getiren kadın ile onu karşılamaya gelen şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, K.D. ve B.T. ile H.N.Y. ve N.Y. adlı kadınların İstanbul’dan yüklü miktarda uyuşturucu madde getirecekleri yönünde istihbari bilgiler aldı. Yapılan çalışmada N.Y. adlı kadın İstanbul dönüşünde Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Otogarı’nda kendisini karşılamaya gelen M.E. isimli kişi ile birlikte yakalandı. Şahısların üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 2 paket halinde 162,43 gram metamfetamin maddesi ve 2 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ele geçirildi. Soruşturmanın devamında diğer şüpheliler K.D., B.T. ve H.N.Y. isimli kadın İstanbul dönüşünde Samsun-Ankara karayolu Sarıışık mevkisinde kendilerinin sevk ve idaresindeki araç içerisinde yakalandı. Şahısların üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında K.D., B.T., M.E. ile H.N.Y. ve N.Y. adlı kadınlar ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen H.N.Y., savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Diğer 4 kişi ise nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren N.Y. ile K.D. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, B.T. ve M.E. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.