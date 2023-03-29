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İstanbul’dan gelen uyuşturucu kente girmeden ele geçirildi

ARAMADA 3 BİN 150 GRAM BONZAİ, 5 GRAM ESRAR, 6 ADET UYUŞTURUCU KULLANMA APARATI VE SUÇTAN ELDE EDİLDİĞİ DEĞERLENDİRİLEN 40 BİN 835 TL ELE GEÇİRİLDİ

Asayiş 29.03.2023, 12:45
İstanbul’dan gelen uyuşturucu kente girmeden ele geçirildi

İstanbul’dan Tekirdağ’a getirilen uyuşturucu maddeler, şehre girmeden ele geçirildi.

Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesi’ne İstanbul’dan uyuşturucu madde getirileceği yönünde alınan duyum üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul-Çerkezköy D-567 Karayolu üzerinde uygulama yaptı. Uygulamada yapılan yol kontrolünde; F.M., O.Ö., F.Ü. ve Ö.A isimli şüphelilerin üzerlerinde, kullandıkları araçlarda ve sonrasında ikametlerinde yapılan aramada; 3 bin 150 gram bonzai, 5 gram esrar, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin 835 TL ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak, haklarında işlem başlatıldı.

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