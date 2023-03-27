İstanbul’da su ürünleri denetiminde köpek balığı ele geçirildi

Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde ve çevresinde yapılan denetimde aralarında camgöz köpek balığının da bulunduğu yaklaşık 2 ton su ürününe el konuldu. 4 kişiye yaklaşık 26 bin 491 TL idari para cezası uygulandı.

Gürpınar Su Ürünleri Hali ve çevresinde su ürünleri denetimi yapıldı. Denetime İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Gürpınar İrtibat Bürosu Su Ürünleri Kontrolörleri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı’nın Gürpınar Su Ürünleri Hali’ndeki Karakol Komutanlığı personeli ve İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği personeli katıldı. Denetimde boy ve tür yasaklarına aykırı avlanıldığı tespit edilen yaklaşık 2 ton su ürününe el konuldu. El konulan su ürünleri, mülkiyeti kamuya geçirme kararı alınarak sosyal yardım kurumlarına bağışlandı. Ayrıca denetimlerde nakil belgesi kontrolleri de yapıldı. Denetimlerde toplam 4 kişiye 26 bin 491 TL idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde 4 kutu mırlan, 21 kutu tekir, 54 kutu istavrit, 25 kutu sazan, 2 kutu yılan balığı, 32 adet kalkan, 34 adet ıstakoz, 18 adet böcek, 1 adet camgöz köpek balığı, 1 adet karavida ele geçirildi.