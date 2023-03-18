İstanbul’da ’Kökünü Kurutma Operasyonu’nda 107 şüpheli tutuklandı

İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen ’Kökünü Kurutma Operasyonu’ çerçevesinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 107’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde İstanbul genelinde eş zamanlı operasyon yapılmıştı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve 2 Başsavcılıkla birlikte yaklaşık 16 aylık teknik ve fiziki takip yapıldığını aktarmıştı.

107 şüpheli tutuklandı

İstanbul’da 14 Mart’ta yapılan operasyon sonucu yakalanan ve 17 Mart’ta emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 107’si, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 41’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.