İstanbul’da kocası tarafından öldürülen kadın Samsun’da toprağa verildi

İstanbul’da boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürülen Canan Semiz(37), memleketi Samsun’da toprağa verildi.

Turgut Reis Mahallesi 514 Sokak’ta gece yarısı boşanma aşamasındaki Canan Semiz, eşi Serdar Semiz(45) tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü. Polis ekiplerinin peşine düştüğü cinayet zanlısı koca ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı ve adli işlemlerin ardından tutuklandı.

Samsun’da son yolculuğuna uğurlandı

Eşi tarafından öldürülen Canan Semiz’in cenazesi ise baba ocağı olan Samsun’un Alaçam ilçesinin Kapaklı Mahallesi’ne getirildi.

Mahalledeki camide Canan Semiz için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından cenaze, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.