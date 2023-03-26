İstanbul’da kadınların omuz atma kavgası kamerada

Kasımpaşa’da bir mağazada kadınlar arasında “Nasıl omuz atarsın” tartışması çıktı. Tekme tokat birbirine giren kadınları esnaflar güçlükle ayırdı.

Beyoğlu Kasımpaşa’da geçtiğimiz ay yaşanan olayda, mağazaya giren iki kadın alışveriş yapmaya başladı. Ardından kadınlar mağazadan çıkarken dışarıdan gelen kadınla omuzları birbirine çarptı. Kadınlar arasında çıkan tartışmada tansiyon giderek yükseldi. İki tarafta olayı alttan almayınca ortalık bir anda karıştı. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Kadınlar omuz atma yüzünden birbirine girdi

Mağaza sahibi araya girmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Bir ara esnaflar kadınları ayırdı ancak bu kez de diğer kadın saldırdı. Esnafların ve vatandaşların araya girmesiyle kadınlar ayrıldı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Öte yandan kavgaya karışan iki kadının emniyete giderek birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi. İfadeleri alınan taraflar, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.