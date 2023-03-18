İstanbul’da huzur uygulaması

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri tarafından il genelinde ‘huzur uygulaması’ gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında şüpheli araçlar aranırken, şüpheli kişilere yönelik kontroller de yapıldı.

İstanbul’da Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy başta olmak üzere kent genelindeki birçok noktada polis ekiplerince ‘huzur uygulaması’ gerçekleştirildi. Saat 19.00’da başlayan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı.

Uygulama kapsamında kara ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapıldı.

Denetimlerde şüpheli araçlar aranırken, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri de gerçekleştirildi.

Özel eğitimli narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı uygulamada araçlar didik didik arandı.

Asayiş uygulamasının saat 22.00’ye kadar süreceği öğrenildi.