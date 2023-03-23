İstanbul’da film gibi silahlı saldırı kamerada: Brezilyalı modeli kargocu kılığında vurdular

Kağıthane’de bir prodüksiyon şirketine çekime gelen Brezilya uyruklu genç model, kargocu kılığında kendisini tuzağa çeken kasklı şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Dehşet anları ve sonrasında yaşananlar kameralara anbean yansırken, olayda yoldan geçen bir adam da yaralandı. Mermi isabet eden bir aracın camı ise tuzla buz oldu.

Olay, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü saat 16.00 sıralarında Kağıthane Sultanselim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Brezilya uyruklu model Dio Silva, semtteki bir prodüksiyon şirketine çekime geldi. Öğle saatlerinde Silva’nın cep telefonundaki mesajlaşma uygulamasına Yeni Zelanda ülkesine ait bir numaradan mesaj geldi. Adına kargo olduğu mesajını okuyan Silva, kuryeyi önce evine yönlendirdi. Ancak karşı tarafın elden teslim etme ısrarı üzerine Silva, şahsa bulunduğun yerin konumunu gönderdi.

Kargocu kılığında tuzağa çektiler

Sohbetten yaklaşık 1.5 saat sonra kargocu kılığındaki saldırganlar, sokağa gelerek Silva’yı beklemeye başladı. Silva’nın gelmesi üzerine kasklı saldırgan silahını çekerek kurşun yağdırdı. Bacaklarından vurulan genç model can havliyle kaçarken, saldırgan ise geldiği motosiklete binerek kayıplara karıştı. Saldırıda yoldan geçen İsmail Alkan da karnından yaralanırken, mermi isabet eden bir aracın camı ise tuzla buz oldu. Saldırı anı ve sonrasında yaşananlar kameralara anbean yansırken, olaya tanık iki çocuk ve babası ise şoke oldu.

“Silahla ateş ettiler, karnımdan yaralandım”

Olayda yaralanan İsmail Alkan, “Burada dururken motosikletli iki şahıs geldi. Arkadaşa burada silahla ateş ettiler. Bende o arada silahla karnımdan yaralandı. Diğer arkadaş 5-6 tane kurşun yedi ve hastaneye kaldırıldı. Gördüklerim bu kadar yani olacak şey değil” dedi.

Yoldan geçen adam yaralandı, aracın camı patladı

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralanan Dio Silva’yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Diğer yaralının ise kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.

Polis saldırganların peşinde

Olayla ilgili polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise kovanları delil poşetine koyduktan sonra çevrede çalışma yaptı. Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polislerinin olayla ilgili saldırganları yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.