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İstanbul’da Cevizlibağ tramvay durağında yabancı uyruklu bir şahıs tramvayın altında kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan şahıs hastaneye kaldırılırken seferler durduruldu.
İstanbul’da Cevizlibağ tramvay durağında yabancı uyruklu bir şahıs tramvayın altında kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan şahıs hastaneye kaldırılırken seferler durduruldu.
Asayiş 22.03.2023, 22:54
İstanbul’da Cevizlibağ tramvay durağında yabancı uyruklu bir şahıs tramvayın altında kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan şahıs hastaneye kaldırılırken seferler durduruldu.