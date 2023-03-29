İstanbul ve Şanlıurfa’da ’yasa dışı bahis’ operasyonu: 16 gözaltı

Futbol ve diğer spor müsabakaları üzerinde yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheli İstanbul ve Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, yasadışı bahis sistemini kullanarak haksız kazanç sağlayan bir suç örgütü tespit edildi. Futbol ve diğer spor müsabakaları üzerine yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma istikametinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu operasyonun düğmesine bastı.

Çekmecelerde ve poşetlerde deste deste bahis parası

Bu sabah erken saatlerde İstanbul ve Şanlıurfa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. İki ilde yapılan operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, yasadışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 216 bin 450 lira, 560 dolar, 560 euro para, AK-47 tipi kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait 399 mermi, 21 cep telefonu, 5 dizüstü bilgisayar, 2 hafıza kartı ve bir sabit disk ele geçirildi. Mermilere ait silahın izine ise henüz ulaşılamadı.

Para trafiği ‘kapalı sistem’ yöntemiyle yüz yüze sağlanıyor

Siber Polisi tarafından yapılan araştırmalarda, bahis çetesine mensup şüphelilerin, “kapalı sistem” yöntemini kullandıkları, yasa dışı paranın hiç bir sisteme dahil edilmeden oyuncuların şüphelilere olan ödemelerini yüz yüze fiziki para ile gerçekleştirildiğini ortaya çıkardı. Bu yöntem üzerinden yasa dışı bahis oynadıkları ve oynatmaları anlaşılan şüphelilerin, büyük bir vurgun gerçekleştirdikleri ileri sürüldü. Şanlıurfa ve İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Zanlılar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.