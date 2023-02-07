Son Dakika
MSB: “Deniz Kuvvetlerimizin TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerine ilave olarak, TCG Osmangazi tank çıkarma gemisi de deprem bölgesine iş makinesi götürmek amacıyla İzmir’den seyrine başladı.”
İskenderun Limanı’ndaki yangın böyle görüntülendi
Hatay’da İskenderun Limanı’nda depremin ardından çıkan yangına, yangın söndürme helikopteri ile müdahale ediliyor. Yaklaşık 40 saattir devam eden yangın İHA dronu ile havadan görüntülendi.
Asayiş 07.02.2023, 20:33
Hatay’da İskenderun Limanı’nda depremin ardından çıkan yangına, yangın söndürme helikopteri ile müdahale ediliyor. Yaklaşık 40 saattir devam eden yangın İHA dronu ile havadan görüntülendi.
Dün Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İskenderun Limanı’nda konteynerlerin devrilmesi sonucu yangın çıkmıştı. Kontrol altına alınamayan yangına, yangın söndürme helikopteri ile müdahale ediliyor. İHA ekipleri havanın kararmasına rağmen yangının devam ettiği bölgedeki yangını gökyüzünden denetledi.