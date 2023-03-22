İş yerinde kurşun yağmuruna tutulan kadının katili özel ekiple aranıyor

Antalya’da iş yerinde kurşun yağmuruna tutularak öldürülen inşaat şirketinin sahibi kadının katili, polisler tarafından kurulan özel ekiple aranıyor.

Olay, önceki gün saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Rauf Denktaş Bulvarı üzerinde bulunan bir inşaat firmasına ait binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; inşaat firmasının sahibi Zehra Çatal (40) ile Yılmaz F. (42) arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra şahıs yanında getirdiği tabaca ile kadınının üzerine adeta kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Dün Adli Tıp Kurumu morgundan cenazesi teslim alınan kadının cenazesi, Uncalı Mezarlığı’ndaki annesinin yanında toprağa verildi.

Cinayetin ardından harekete geçen Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bünyesinde özel bir ekip kuruldu. Şahsın oluşturulan özel ekiple her yerde arandığı öğrenildi.