İş yerinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Konya’da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, iş yerinde maddi zarar meydana geldi.

Yangın, sabah saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Gökyer Sokak üzerinde bulunan Toptancılar Çarşısında bir iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sabah erken iş yerine gelen çalışanlar yangını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İş yerinde çalışan işçiler, içeride bulunan çeşitli gıda maddelerini yangında zarar görmemesi için forkliftlerle dışarıya çıkarttı. İş yerine ulaşan itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış sebebi yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacak.