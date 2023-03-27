Son Dakika
İş yerinde ailesini rehin alan zanlı serbest bırakıldı
Zonguldak’ta iş yerinde ailesini rehin alan ve psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen şahıs, sevk edildiği nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.
Asayiş 27.03.2023, 18:45
Zonguldak’ta iş yerinde ailesini rehin alan ve psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen şahıs, sevk edildiği nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 19.00 sıralarında Kilimli ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde 36 yaşındaki Erhan K., işlettiği kıraathanenin kapılarını kilitleyerek eşi Burçin K. ve iki çocuğunu rehin aldı. Polisin müdahalesinin ardından ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırılan Erhan K., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Şahsın eşi ve çocukları ise olay yerinden uzaklaştırıldı. Emniyetteki sorgusunun ardından Zonguldak Adliyesi’ne sevk edilen Erhan K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.